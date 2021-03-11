رئيس الجمهورية يرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

رحب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، وعبر عن "تأييده واستعداده التام" لمساندتها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "رحب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، كما عبر عن تأييده واستعداده التام لمساندة هذه الأخيرة، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللا مشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق، منوها في هذا السياق بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها".