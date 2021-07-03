رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهنئ المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة بتأهله لنهائي كأس العرب

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة لكرة القدم، عقب تأهله إلى نهائي كأس العرب لأمم 2021 المقامة حاليا بمصر، وذلك بعد أن تجاوز عقبة المنتخب التونسي بنتيجة 2-0 اليوم السبت في مباراة الدور نصف النهائي جمعت بينهما بالملعب الدولي بالقاهرة.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "عشية عيد الاستقلال هاهي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة الأقل من 20 سنة، تقدم للشعب الجزائري إنجازًا كرويًا باهرًا، بتأهلها لنهائي كأس العرب. برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله".

وتأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى نهائي الكأس العربية للأمم للفئة بتغلبه على نظيره التونسي بنتيجة 2-0 اليوم السبت بالقاهرة، ليلاقي العربية السعودية الثلاثاء القادم.

وتألق في صفوف "الخضر" مهاجم أكاديمية "الفاف"، محمد رفيق عمر الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 68 و77،ليبعث بالفريق الوطني إلى النهائي، حيث سيواجه "الأخضر" السعودي بالملعب الدولي للقاهرة يوم الثلاثاء 6 جويلية الجاري على الساعة 19:00 بالتوقيت الجزائري.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل في وقت سابق من اليوم بعد تغلبه على مصر، البلد المنظم، بنتيجة 3-2 في مباراة نصف النهائي الأولى.