اتحاد المغرب العربي: النزاع في الصحراء الغربية "طال أمده و لابد من حل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية"

قال الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي, سعيد مقدم الجمعة, أن النزاع في الصحراء الغربية "طال أمده ولابد من حل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية", بما يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, مشددا على ضرورة إضفاء ديناميكية لدور الاتحاد الإفريقي في تسوية النزاع.

وأوضح سعيد مقدم , في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد أكثر من أربعة عقود" من النزاع بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي " لابد من تسوية هذا النزاع وفق ما تنص عليه القوانين الدولية".

وأشار إلى ضرورة "اضطلاع الاتحاد الافريقي بدوره في تسوية هذه القضية الافريقية", قائلا "لابد من انخراط الاتحاد الافريقي ممثلا في مجلس السلم والامن الافريقي في مسعى البحث عن حل وفق ما تقتضيه مرجعيات الشرعية الدولية".

وذكر الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي, بهذا الخصوص, أن مداخلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات , في البند المتعلق بالصحراء الغربية, هي "تأكيد على الموقف الثابت للجزائر, والقائم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الخارجي للدول, واحترام مبدأ الحدود الموروثة عن العهد الاستعماري, وتمكين الشعوب المضطهدة من تقرير مصيرها".

وعبر سعيد مقدم عن أمله في تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية في "أقرب الآجال لتحريك ملف الصحراء الغربية العالق منذ سنوات", كما عبر عن أمله في أن يضطلع مجلس الأمن الدولي في دورته القادمة, بمسؤولياته "كاملة في الدفع بالقضية, بما يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".

وذكر مقدم أن "الجزائر و موريتانيا ليستا طرفا في النزاع في الصحراء الغربية بل ملاحظتان", وقال أنه "بإمكانهما المساهمة في عودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات لتسوية هذه القضية, خدمة للسلم والأمن في المنطقة المغاربية, وبما يساهم في الدفع بالتكتل الجهوي المغاربي الذي يعرف تأخرا معتبرا في تجسيد حلم الاجيال المتعاقبة من أبناء الشعب الواحد".

ولفت في هذا الإطار إلى أن "الجزائر وليبيا عملتا أثناء توليهما رئاسة اتحاد المغرب العربي, إلى التئام القمة المغاربية", وذلك "خلافا لما ذهبت إليه بعض الأصوات غير البريئة و غير الموضوعية في تعليق شماعة الإخفاق على بلد أو آخر".

المصدر:وكالة الأنباءالجزائرية