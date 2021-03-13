حكيم بوغادو ينتخب لعهدة ثانية على رأس الإتحادية الجزائرية للسباحة

أعيد انتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو، المنتهية ولايته،بالأغلبية الساحقة لرئاسة الهيئة الفيدرالية لعهدة أولمبية ثانية (2021-2024)،هذا السبت في ختام أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بالجزائر العاصمة.

فبعد اكتمال النصاب القانوني, انتخب بوغادو, المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الاتحادية, رفقة أعضاء مكتبه الفيدرالي, المتكون من 10 أعضاء (الرئيس + 10), بعد حصوله على 45 صوتا ب "نعم" مقابل 3 أصوات ملغاة و صوتين امتناع, من طرف 53 عضوا (50 يحق لهم التصويت) حضروا أشغال الجمعية العامة الإنتخابية من أصل 55 يشكلون الجمعية العامة للاتحادية, تحت أنظار ممثلي وزارة الشباب و الرياضة, مولود كليتين و وريدة آيت أمير وكذا المحضر القضائي.

وعقب اعتلائه كرسي الرئاسة للعهدة الثانية, جدد بوغادو التزامه بمواصلة العمل من أجل تطوير رياضة السباحة في جميع ربوع الوطن لتنال المكانة التي تليق بها, وذلك من خلال استكمال البرنامج الطموح الذي بدأت خطواته الأولى خلال الأربع سنوات الماضية.

وصرح قائلا: "أنا راض بما قدمناه خلال العهدة المنصرمة ومتفائل بمستقبل السباحة الوطنية بالنظر إلى المقومات التي نمتلكها من ناحية التسيير وكذا الجانب الفني".

و أضاف: "نسعى في إطار الإستقرار والاستمرارية لمواصلة برنامجنا الذي انطلقنا فيه عام 2017, وتدارك النقائص بعدما تعثرنا نسبيا في تجسيده بسبب جائحة كورونا.

سطرنا برنامجا مفصلا حسب خصوصيات كل منطقة".

وكشف بوغادو الذي يترأس كذلك الاتحاد المغاربي للسباحة, المحاور الكبرى التي يتركز عليها برنامجه الانتخابي, قائلا: "سنعمل على إعادة هيكلة الرابطات الولائية وتدعيم الأندية حتى تشتغل في ظروف أحسن سيما بزيادة الحجم الساعي للتدريبات عبر الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية التي تبقى العائق الأزلي لتطوير الرياضة بالجزائر".

وحرص الرئيس على التأكيد بأن الهيئة الفيدرالية "في خدمة السباحين والمنتخبات الوطنية لبلوغ الأهداف المرجوة" على مستوى النتائج الفنية.

و قال المتحدث: "نطمح للتألق بالألعاب المتوسطية-2022 بوهران, فعلينا التحضير جيدا لهذا الموعد الكبير ببلادنا.

ونأمل في مشاركة مقبولة خلال أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

كما نهدف لتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة الإفريقية المفتوحة-2021 بجنوب إفريقيا والبطولة العربية لنفس السنة بالجزائر".

ويعد محمد حكيم بوغادو (41 سنة) أحد إطارات الرياضة الجزائرية, فهو سباح سابق, ثم تدرج كمدرب للسباحة في جميع الفئات بنادي اتحاد الجزائر, قبل أن يتولى منصب مدير تقني رياضي لنفس الفريق, لينتخب بعدها لرئاسة فرع اتحاد الجزائر للسباحة, وفي سنة 2017 انتخب لأول مرة كرئيس للاتحادية الجزائرية للسباحة, ناهيك عن عضويته سابقا بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

للإشارة أن بوغادو المتحصل على شهادات جامعية عليا في إدارة الأعمال والتسويق, انضم شهر ديسمبر الفارط إلى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للسباحة, كممثل للمنطقة الأولى (2021-2024), إثر تعيينه من طرف رئيس الهيئة القارية, الجنوب إفريقي صام رامسامي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية