السباحة أمال مليح تحسن الرقم القياسي الجزائري في 100 م حرة

تواصل السباحة الدولية الجزائرية، أمال مليح، التأكيد على جاهزيتها في الفترة الأخيرة، بتحطيمها الرقم القياسي الوطني لسباق 100 متر سباحة حرة بالحوض الكبير (50 م)، اليوم السبت، خلال الجائزة الكبرى لرابطة اوفارني لمقاطعة ليون (فرنسا).

واحتلت مليح الصف الأول للسباق التصفوي بتوقيت: 56 ثا 22 ج، لتحسن الرقم القياسي الجزائري السابق (56 ثا 91 ج)، الذي كان بحوزتها منذ تجمع مدينة ليون (فرنسا)، مطلع شهر أبريل الفارط.

وتركز مليح (27 سنة) على تخصص 50 متر سباحة الذي تمتلك فيه الحد الأدنى "ب" المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو-2020.

للتذكير، حقق خمسة سباحين جزائريين الحد الأدنى للمشاركة في أولمبياد-2020 لحد الآن، و يتعلق الأمر بكل من أسامة سحنون (حد أدنى "أ" في 50 و 100 متر سباحة حرة)، سعاد شرواطي (مياه حرة)، جواد صيود (حد أدنى "ب" في 200 و 400 متر 4 سباحات + 100 و 200 متر فراشة)، عبد الله عرجون (حد أدنى "ب" في 100 و 200 متر على الظهر) و أمال مليح (حد أدنى "ب" في 50 متر سباحة حرة).