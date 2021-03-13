بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: 3 ميداليات جديدة للجزائر منها فضيتان

عزز المنتخب الجزائري للدراجات حصيلته بثلاث ميداليات إضافية خلال بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار الجارية بالقاهرة (مصر), منها فضيتان, هذا السبت, بواسطة صلاح الدين شركي و نسرين حويلي في فئة الاواسط.

وحقق الميدالية البرونزية, ياسين حمزة في اختصاص الكيلومتر عند الأكابر.

وبهذا ترفع حويلي حصيلتها الشخصية إلى ست ميداليات خلال هذه المنافسة, خمسة منها من المعدن النفيس.

وجاءت ذهبيات حويلي (17 سنة), في اختصاص 500 متر و سكراش والسباق الفردي وكيرين اضافة الى السباق الاقصائي (وسطيات).

وترفع النخبة الوطنية بالقاهرة, المتشكلة من 16 دراجا اثنين منهم من الوسطيات, حصيلتها الى 18 ميدالية (6ذهبيات, 5 فضيات و 7برونزيات).