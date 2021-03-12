بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار: 3 ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية حويلي

عزز المنتخب الجزائري للدراجات حصيلته بثلاث ميداليات خلال بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار الجارية بالقاهرة (مصر)، من بينها ذهبية المتألقة نسرين حويلي، اليوم الجمعة، ضمن سباق الإقصاء لفئة الوسطيات.

وبالإضافة إلى ذهبية حويلي (17 سنة)، افتك صلاح الدين شرقي الميدالية البرونزية في نفس التخصص عند الأواسط، ناهيك عن برونزية ياسين شعلال، في سباق الإقصاء عند فئة الأكابر.

وبهذا ترتفع حصيلة الجزائر إلى 13 ميدالية في الموعد المصري (6 ذهبية، 2 فضية و 5 برونز)، حيث حققت حويلي (17 سنة) بمفردها ثلاث ذهبيات في سباق 500 متر و "سكراتش" وسباق الإقصاء.

من جهته، حقق المنتخب الجزائري في التتابع (نخبة-رجال)، المكون من يوسف رقيقي ولطفي تمباز، حمزة يسين ويسين شلال، الميدالية الفضية.

وفي اختصاص السرعة الأولمبية (نخبة-رجال)، نال الثلاثي الجزائري أسامة شبلاوي، نسيم سعيدي وحمزة يسين البرونزية.

وتتواجد النخبة الوطنية بالقاهرة بمجموع 16 دراجا منهم اثنين من الوسطيات.