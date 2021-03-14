الصحفي المغربي علي لهروشي للاذاعة الدولية : سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها المخزن في علاقاته الخارجية لعب صبيان

وصف الصحفي المغربي المعارض علي لهروشي سياسة الكرسي الشاغر الذي ينتهجها نظام المخزن في علاقاته الخارجية بلعب الصبيان ، و أكد أن المخزن يمارس هاته السياسة مع الجزائر ومع كل بلد يساند مقررات الأمم المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية .

وأوضح لهروش في حوار خص به إذاعة الجزائر الدولية أن نظام المخزن أو ما أسماه الدكتاتورية العلوية" تتوجه إلى البلدان الافريقية لإغراءها وإرشاء زعماءها من أجل تحريضهم ضد الجزائر وضد الجمهورية العربية الصحراوية ، واذا استعملت سياسة الكرسي الفارغ فلأنها غضبت من الجزائر فقط " مؤكدا أن نظام المخزن يعتبر الجزائر عدوه اللذوذ في افريقيا .

هذا و أكد الصحفي علي لهروشي أن إعلان نظام المخزن قراريه المتعلقين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وكذا الشروع في تجارة المخدرات يهدف للتقرب من الغرب في الوقت الذي يسجل الملاحظون ضغطا دوليا كبيرا عليه .

وأبرز لهروشي أن الجميع يعلم أن" الدكتاتورية العلوية على وشك النهاية لذلك فقد دعمت تطبيعها مع الكيان الصهيوني باخراجه إلى العلن ليرضى عليها الغرب ، أما ملف زراعة الكيف فقد جاء ليركب موجة عدد من الدول الغربية التي أعلنت نيتها واهتمامها بزراعة الكيف كاسبانيا وهولندا وكندا..."

وقال الصحفي لهروشي في هذا الخصوص " النظام العلوي كلما يقع عليه ضغط دولي يخرج أشياء سرية إلى العلن ، فالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي موجود منذ القدم بشكل سري ليتم إخراجه للعلن بالضبط كما متاجرة المخدرات التي تمارس من زمن طويل والآن تم إخراجها للعلن كتطبيق فقط .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية