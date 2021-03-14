سكك حديدية: تعميم المرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المحطات المستقبلية

أكدت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية اليوم الاحد في بيان لها انها تعتزم توفير المرافق والتجهيزات التي من شأنها تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع محطات القطار الجديدة في البلاد.

وأوضحت الوكالة بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, المصادف لـ 14 مارس من كل سنة, أنها "تسهر على تعميم هذه المرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على جميع مشاريعها ومنشاتها المستقبلية بدون استثناء, حرصا منها على المساهمة في تسهيل حركة تنقل هذه الفئة في جميع المحطات, بكل راحة ودون أي عوائق".

وفي هذا الصدد أشارت إلى جملة من المشاريع التي سيتم من خلالها توفير هذه المرافق ومن بينها مشروع السكة الحديدية "تيسمسيلت- بوغزول" والذي يضم خمس محطات (تيسمسيلت, سيدي العجال, بوقرة, حاسي فدول, الشهبونية) ستزود كلها بممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم تزويد مشروع السكة الحديدية "مسيلة- بوغزول" بممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع محطاته (بوغزول, البيرين, بوطي السايح ومحطة عين الحجل).

وسيتم كذلك تجهيز مشروع السكة الحديدية "جلفة-الأغواط" بمصاعد كهربائية, ممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في محطاته الثلاث (الجلفة, الأغواط وسيدي مخلوف).

وأكدت الوكالة أن تحرص من خلال مشاريع المنجزة والتي هي طور الانجاز, على توفير أماكن لاقتناء التذاكر وسلالم ومصاعد كهربائية وارصفة ركوب ومراحيض خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بغية تسهيل حركتهم بكل اريحية.

وفي هذا الصدد أشارت الوكالة إلى عينة من المشاريع المجهزة باحتياجات هذه الفئة منها مشروع السكة الحديدية "بئر توتة- زرالدة" بالجزائر العاصمة, والذي يضم أربعة محطات مجهزة بممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بكل من محطة زرالدة, محطة تسالة المرجة, محطة سيدي عبد الله ومحطة الجامعة.

كما يضم مشروع السكة الحديدية "سعيدة- مولاي سليسن" أربعة محطات مجهزة بمصاعد كهربائية ممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك بكل من محطة سعيدة, محطة يوب, محطة تلاغ ومحطة مولاي سليسن.

اما مشروع السكة الحديدية "أرزيو- أرزيو المدينة" فيضم بمحطة أرزيو مصاعد كهربائية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمن لهم حرية التنقل بين الطوابق الثلاث للمحطة, كما تعتبر المحطة مجهزة بممرات ومراحيض خاصة بهم, تؤكد الوكالة مضيفة ان محطة بني صاف زودت هي الأخرى بممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر البيان كذلك ان محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي الجديد مجهزة بمصاعد كهربائية وممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.