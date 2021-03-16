نسيم ضيافات: استحداث مناطق نشاطات مصغرة لاحتضان المؤسسات الناشئة

أفاد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، الثلاثاء، من تيارت أنه سيتم الشروع قريبا في استحداث مناطق نشاطات مصغرة تحتضن المؤسسات الناشئة تجسيدا للمرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا.

وأوضح الوزير المنتدب خلال زيارته التفقدية إلى الولاية أنه تقرر الشروع قريبا في استحداث مناطق نشاطات تقوم بإنجازها وتسييرها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري من أجل تأجيرها للمؤسسات الناشئة مقابل مبلغ تنافسي وذلك تجسيدا للمرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا (المتعلق باستحداث مناطق النشاطات المصغرة).

وأضاف أن "هذه الخطوة تمكن الشباب من إيجاد الفضاءات اللازمة لتجسيد أفكارهم من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة تتلاءم وخصوصيات المناطق التي يتواجدون بها في ظل مرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المرتكزة على تسهيل مسار الشباب لإنجاح مؤسسة ناشئة".

وأبرز السيد ضيافات أنه "في إطار دعم المؤسسات الناشئة التي تعاني من نقص في مصادر التمويل من أجل اقتناء المواد الأولية، تم تخصيص قروض الاستغلال بقيمة 1 مليون دج كخطوة جديدة لدعم المقاولاتية".

كما أعلن أنه سيتم الأسبوع القادم تكوين لجنة على مستوى الوزارة المنتدبة تتكفل بجمع الممثلين المحليين على المستوى الوطني للشباب أصحاب المؤسسات الناشئة من أجل طرح الانشغالات والعراقيل التي يتعرض لها الشباب وكذا التطرق إلى النشاطات الممكن تجسيدها على مستوى كل ولاية.

ودعا الوزير المنتدب الشباب أصحاب الأفكار للاستفادة من المرافقة والدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تنطلق مباشرة بعد التسجيل في البوابة الرقمية الخاصة بالوكالة من خلال المرافقة القبلية والتي سيتم من خلالها تكوينهم في مجال تسيير المؤسسة وتحديد السبل من أجل بلورة الفكرة بشكل صحيح لتجسيدها على أرض الواقع.

وقام نسيم ضيافات بدعوة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الناشئة أثناء لقاء جمعه بهم بقاعة المجلس الشعبي الولائي لتيارت من أجل تكريمهم بمقر الوزارة المنتدبة وتنظيم لقاء لهم مع الشركاء من مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكنهم من الاستفادة منها لتطوير مشاريعهم.

وشمل برنامج زيارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة إلى ولاية تيارت الوقوف على بعض النماذج الناجحة لمؤسسات ناشئة في مجالات مختلفة وتدشين مقر للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بفرندة.

كما أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة على توزيع مقررات استفادة لثماني شبان من أصحاب مؤسسات ناشئة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.