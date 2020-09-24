تحويل وكالة دعم الشباب إلى مؤسسة لترقية المقاولاتية

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، هذا الخميس، عن إعادة تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بغية توجيهها نحو المقاولاتية.

وعلى هامش افتتاح مخبر الابتكار الصناعي "فاب لاب" بالعاصمة، أعلن ضيافات: "ابتعدنا عن المقاربة الاجتماعية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أما اليوم فلدينا تصور اقتصادي جديد دفعنا لتغيير اسم هذه الهيئة إلى وكالة وطنية لدعم وترقية المقاولاتية".

وتابع قوله في السياق ذاته: "هذه الوكالة ستتوجه بنسبة 70 % نحو التكوين و30 % نحو التمويل والمتابعة.

وفيما نوّهت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة إلى التطبيق الأخير لمرسوم تنفيذي يتضمّن دعم وتنشيط أفضل المقاولين الشباب، أكّد ضيافات على دعم مجمع إيميتال لـ"مخبر الابتكار الصناعي" من أجل مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدًا على تطوير منتجاتهم الصناعية، معربًا عن أمله في التحاق مؤسسات أخرى بهذا المشروع.