وزير المالية : فتح 320 شباكا للصيرفة الإسلامية أواخر 2021

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن فتح 133 شباكا للصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية لتصل إلى 320 أواخر 2021.

وشدد بن عبدالرحمن، خلال ندوة حول الصيرفة الإسلامية بمجلس الأمة، على أهمية الصيرفة الإسلامية في استقطاب أموال السوق الموازية التي قدرت سنة 2020 بنحو 6000 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير على ضرورة تسويق منتجات جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأجل تحسين الشمول المالي للمجتمع الجزائري، وتطوير الصيرفة الإسلامية.

من جهته أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، تكفل قطاعه بالترويج لصيغة الصيرفة الإسلامية حتى تحقيق النجاح المأمول.

أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبدالله غلام الله، فكشف عن تقديم اقتراحات لتعديل بعض القوانين لاعتماد الصكوك كأوراق مالية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية