رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يتعادل أمام الهلال السوداني (0-0)

تعادل ممثل الجزائر، شباب بلوزداد، أمام مضيفه الهلال السوداني بنتيجة (0-0)، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وعلى إثر هذه النتيجة، يحافظ الشباب على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط مناصفة مع منافسه السوداني.

في حين، يتصدر ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، هذه المجموعة برصيد 09 نقاط، فيما يتذيل تي بي مازيمبي الكونغولي، الترتيب بنقطتين قبل مواجهتهما ابتداء من (17.00) بمدينة بريتوريا.

وفي الجولة الخامسة، يستضيف شباب بلوزداد فريق تي بي مازيمبي، يوم 2 أفريل المقبل بالجزائر، أما الهلال يستضيف نادي ماميلودي الجنوب إفريقي في نفس التاريخ.

أما ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة القارية، مولودية الجزائر، يستضيف نادي تانغيث السينغالي سهرة اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة على (00ر20)، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة.