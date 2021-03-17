الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

واصلت قوات الجيش الصحراوي هجماتها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي, حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 125 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية الثلاثاء.

وجاء في البيان , الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) , أنه "خلال يومِ الاثنين , قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة".

كما نفذ الجيش الصحراوي "قصفا مركزا إستهدف فيه مواقع الاحتلال في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية ثلاث مرات خلال اليوم" , حسب البيان , الذي أضاف أن "القصف طال أيضا مواقع قوات الاحتلال المتمركزة بمنطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية و مقر قيادة الفيلق 65 التابعة لقوات الاحتلال المتمركزة بمنطقة لعران بقطاع المحبس".

وذكر البيان أن وحدات الجيش الصحراوي استهدف اليوم الثلاثاء "تخندقات جنود الاحتلال في كل من منطقة أركيز بقطاع الكلتة و منطقة أكرارة ديرت بقطاع حوزة و منطقتي أم لكطة و ابيرات تنوشاد بقطاع المحبس".

واستهدف القصف أيضا نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي في "منطقة أودي الزيات و أسلوكية ولد أزبير بقطاع الفرسية حيث تمكن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي من تدمير شاحنة تابعة لقوات الاحتلال" , بحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

وتستمر هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال المغربي الذين " تكبدوا خسائرَ جسيمةً في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" , يضيف البيان.