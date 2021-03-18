ليبيا: أعضاء الحكومة الجديدة يستلمون مهامهم الجديدة

تولى عدة أعضاء في الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة التي يقودها عبد الحميد دبيبه اليوم الأربعاء مهامهم خلال حفل لتسليم و تسلم المهام مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية.

و أوضحت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بوزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية و الصحة،"كل الوزراء الجدد تعهدوا بعدم ادخار أي جهد من أجل خدمة ليبيا و الشعب الليبي بشكل أحسن".

و سلم أمس الثلاثاء، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، رسميا السلطة إلى الحكومة الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة و للمجلس الرئاسي الجديد حفل بطرابلس و ذلك غداة تأدية رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.

و تضم الحكومة الانتقالية الجديدة 25 حقيبة وزارية منها خمس حقائب تولتها نساء منها حقيبة الشؤون الخارجية التي عادت لنجلاء المنقوش و هي المرة الأولى في تاريخ ليبيا منذ استقلالها عام 1951 التي يتم تعيين امرأة على رأس الشؤون الخارجية.

و حددت الحكومة الجديدة 12 هدفا هلال المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر المقبل.و من بين هذه الأهداف نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي، خروج المرتزقة و القوات الأجنبية من البلاد ، تأمين الحدود ، تحسين الحياة اليومية لليبيين و تحقيق مصالحة وطنية.