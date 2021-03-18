وزير الداخلية من بجاية: الدولة ستتكفل بالضحايا والخسائر المادية الناجمة عن الزلزال

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، كمال بلجود، من بجاية أن الحكومة ستتكفل بالضحايا و الخسائر المادية المترتبة عن الهزة الأرضية التي ضربت في ساعة مبكرة من نهار اليوم الخميس ولاية بجاية.

و أدلى السيد بلجود بهذا التصريح خلال زيارة معاينة و تضامن بولاية بجاية رفقة وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو اضافة الى وزير الاشغال العمومية و النقل، كمال ناصري و وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي.

وأكد الوزير أن ‎الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 9ر5 درجة على سلم ريشتر والتي سجلت على الساعة 01 و04د على بعد 28 كلم شمال شرق ‎رأس-كربون بولاية بجاية، "لم تسجل خسائر في الأرواح و لا خسائر مادية كبيرة"، مشددا على "استعداد الحكومة لمساعدة الضحايا لا سيما اولئك الذين تضررت منازلهم أو تحطمت".

و يتعلق الأمر بمنازل في بجاية العتيقة عل مستوى أحياء باب الفوكة، باب اللوز و حومة كرامان و أميمون هزها الزلزال و تتطلب تدخلا عاجلا.

وتحتوي هذه الأحياء التي سبق وأن تعرضت لزلازل سابقة،على مساكن فردية وعمارات معظمها متدهور و هش حيث طالب السكان في العديد من المرات بترحيلهم الى سكنات لائقة.

و بعد معاينة المنطقة و الوقوف على الخسائر قرر الوفد الوزاري تخصيص عدد من السكنات للضحايا في إيغيل أوزريف في بلدية واد غير حيث يتم بناء القطب الحظري ب16.000 مسكن من شانها استقبال أزيد من 80.000 ساكن.

وفي هذا الإطار أشار وزير السكن، محمد طارق بلعريبي "سنعمل كل ما في وسعنا لاستكمال مشروع 500 سكن في أقرب الآجال"، مؤكدا "ستعمل الشركات المنجزة طيلة 24 ساعة حتى يتسنى لها انهاء المشروع بسرعة ورفع الغبن عن ضحايا هذه الكارثة الطبيعية".

و اغتنم الوفد الوزاري هذه الفرصة لزيارة المصابين لا سيما ثلاثة منهم تم الإبقاء عليهم في مستشفى خليل عمران لمتابعتهم و علاجهم.

و أشار وزير الصحة الى وجود شاب في المستشفى يعاني من تمزقات في الدماغ بعد أن قفز من الطابق الثالث للعمارة التي يسكن بها، مطمئنا انه "في حالة وعي و لا خطر عليه".

و تم نقل حوالي خمسين شخصا إلى المستشفى اثر الزلزال الذي أدى إلى انهيار جزئي و تشققات في العديد من المساكن يعانون في معظمهم من صدمات نفسية جراء الهلع.