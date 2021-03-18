الصين تجدد استعدادها مواصلة التعاون الاستراتيجي مع الجزائر

تلقى الوزير الاول السيد ، عبد العزيز جراد اليوم الخميس ، رسالة من رئيس مجلس الدولة الوزير الاول الصيني لي كه تشيانغ ، اعرب فيها عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال اللقاح المضاد لوباء كورونا وكذا تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حسب بيان لمصالح الوزير الاول .

واضاف ذات المصدر ان الوزير الاول الصيني اشاد بمتانة العلاقة التاريخية التي تربط الجزائر والصين مستذكرا دور الجزائر التاريخي في استرجاع الصين لمقعد في منظمة الامم المتحدة والتي تحتفل الصين هذه السنة بذكراها الخمسين .

وحرص السيد لي كه تشيانغ على تأكيد الاهمية البالغة التي توليها الحكومة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتجي الشاملة بين البلدين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية