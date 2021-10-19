الألعاب الشتوية : الصين تتسلم شعلة أولمبياد بكين 2022

شهدت العاصمة اليونانية أثينا هذا الثلاثاء تسليم شعلة الدورة الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين في العام المقبلي إلى اللجنة الصينية المنظمة للدورة.

وأقيمت احتفالية تسليم الشعلة في ملعب باناثينايكوس المشيد بالكامل من الرخامي والذي احتضن أول دورة أولمبية حديثة سنة 1896.

وشهد الحفل حضور عدد قليل من الضيوف المدعوين في ظل التدابير الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستضيف العاصمة الصينية منافسات الأولمبياد الشتوي بين 4 و 20 فيفري المقبل.

وشهدت مدينة أولمبيا اليونانية القديمة الاثنين إيقاد الشعلة الأولمبية في احتفال اقتصر على عدد قليل من الضيوف المدعوين.

وجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في حفل تقليدي لكن تقرر ألا تقطع الشعلة المسيرة الطويلة المعتادة في اليونان بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وبدلا من مسيرة الشعلة قام ثلاثة عدائين فقط بحمل الشعلة إلى معبد أكروبوليس في أثينا وظلت به خلال الليلي قبل تسليمها إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد حيث ستبدأ رحلتها إلى الاستاد الأولمبي في بكين..

وستصبح بكين أول مدينة تستضيف كلا من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية بعد استضافة أولمبياد 2008 (الصيفية).