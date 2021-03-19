الطبعة ال14 لمهرجان المسرح المحترف: عرض مسرحية "انغوما"

عرضت مسرحية "أنغوما" هذا الخميس بالمسرح البلدي للعاصمة، في إطار فعاليات الطبعة 14 لمهرجان المسرح المحترف، أمام جمهور ضئيل نتيجة احترام التباعد الجسدي و اجراءات الوقاية.

و تحاكي مسرحية "انغوما" التي أنتجتها الجمعية الثقافية "النسور" لمسرح تندوف حالة الشباب الضائع و من يفتقدون إلى رؤى مستقبلية أو مشاريع يسعون إليها في ظل مجتمعاتهم المتردية.

كتب المسرحية محمد الكامل بن زيد و أخرجها دريس بن حديد و هي تندرج ضمن المسرح العبثي حيث شارك في التمثيل مصطفى محمد و سويد أحمد بهامة و عبد الغني و سيم.

و تبدأ الأحداث حين يلتقي شخصان أحدهما غارق في التأمل وسط مجموعة من الساعات بينما يبحث الثاني بقلق على طريقه.

و يتواصل المهرجان ال14 للمسرح المحترف إلى غاية 21 مارس بتقديم عشرة عروض ضمن المنافسة بالمسرح الوطني الجزائري، و تسعة أخرى خارج المنافسة مبرمجة بالمسرح البلدي بالجزائر الوسطى، و بفضاء حاج عمار و هي قاعة ملحقة بالمسرح الوطني الجزائري.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية