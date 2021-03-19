علماء الفيروسات..ظهور سلالات جديدة كورونا قد يكون دليلا على أنه أنهى تطوره

أعلن عالم الفيروسات وعضو المجلس العلمي الفرنسي برونو لينا ، أن مناعة "ما بعد العدوى وما بعد التطعيم" بدأت في التأثير على مسار انتشار فيروس كوفيد-19، موضحا أن الفيروس في حاجة إلى التكيف والتطور حتى يواصل الاستمرار في الانتشار.

ويرى برونو لينا أن ظهور سلالات جديدة قد يكون دليلا على أن "الفيروس أنهى تطوره، وأننا نقترب الآن من مرحلة نهاية الجائحة والدخول في مرحلة الانتشار الضيق للفيروس".

و بلوغ "كوفيد-19 أقصى إمكاناته التطورية يعني أنه سيصبح من الفيروسات الموسمية التي ستسبب نزلات البرد أو الالتهابات غير الشديدة".

وذكر ميرداد كازانجي عالم الفيروسات ومدير معهد باستور في غيانا، أن "الفيروسات من نوع الحمض النووي الريبوزي مثل فيروس كورونا أو الإيدز أو الأنفلونزا، لديها القدرة على التحور بشكل كبير. ولكن بعد مرور أكثر من عام على ظهور الفيروس، وبعد إصابة أكثر من مئة مليون شخص به لم نسجل سوى 3 سلالات متحورة جديدة، مما يعني أن قدرته على التطور منخفضة. لهذا السبب، يمكن التفاؤل بأن الفيروس سيفقد قدرته على التطور بمرور الوقت".