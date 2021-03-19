انقطاع التزويد بالمياه ابتداء من هذا الاحد والى غاية الأربعاء في عدة بلديات بالعاصمة

أعلن بيان لشركة المياه و التطهير الجزائر(سيال)،أنه سيتم برمجة انقطاع تقني لعملية التزويد بالمياه من طرف شركة " الحامة للمياه المحلاة بالجزائرالحامة", بعدة بلديات من ولاية الجزائر العاصمة للشروع في أشغال الصيانة ابتداء من منتصف الليل من هذا الأحد المقبل والى غاية الساعة التاسعة من صباح هذا الأربعاء 24 مارس الجاري .

و أوضح ذات البيان أن هذه الاشغال ستتسبب في عجز في الإنتاج" حيث تم لهذا الغرض وضع تدابير تعويضية للتخفيف من حدة هذه الوضعية في البلديات المعنية وهي "الجزائر الوسطى, سيدي امحمد, بلوزداد ,المرادية, القبة, بولوغين, واد قريش, رايس حميدو ,الحمامات".

كما يتم تطبيق هذه التدابير التعويضية أيضا في كل من بلديات "باب الواد, القصبة, بئر مراد رايس, المدنية, جسر قسنطينة, الأبيار , بئر خادم, حيدرة, بن عكنون, بني مسوس, بوزريعة, تسالة المرجة, خرايسية (جزئيا), درارية, العاشور, بابا حسن و الدويرة و أولاد فايت , الشراقة, السحاولة , السويدانية, دالي براهيم , حسين داي ,المقرية, باش جراح, زرالدة , اسطاوالي,عين البنيان , المعالمة و الرحمانية".

ومن اجل سلامة زبائنها تدعو الشركة الى "التحقيق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه ,حيث تنصح كذلك بانه بعد إعادة ملء المياه بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بهم ".

وتعتذر شركة "سيال" من زبائنها "عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال, وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بها 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم على دار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع , أو البريد الإلكتروني للمركز.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية