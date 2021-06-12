الجزائر العاصمة: تعليمات صارمة بضرورة توفير الماء الشروب بصفة منتظمة و حسب البرنامج المسطر

اسدى وزير الموارد المائية, مصطفى كمال ميهوبي, اليوم السبت, تعليمات صارمة بضرورة توفير الماء الشروب بصفة منتظمة و حسب البرنامج المسطر بالجزائر العاصمة, مشددا كذلك على اهمية انتاج المياه لتوفيرها للمواطنين و اجتناب الانقطاعات او التذبذبات, حسبما افاد به بيان للوزارة.

واسدى ميهوبي هاته التعليمات خلال زيارة قام بها الى مقر شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة "سيال", برفقة والي ولاية الجزائر "للوقوف على أسباب التذبذبات في توزيع المياه التي وقعت", يضيف البيان.

و في هذا الإطار, يقول البيان, أعطى الوزير "تعليمات صارمة للمسؤولين و التقنيين الساهرين على الإنتاج و التوزيع للماء الشروب في العاصمة".

و خلال اجتماع بمقر الشركة, بحضور اطارات و مسؤولي الشركة, شدد ميهوبي على "المتابعة اليومية حتى تتمكن الشركة من توفير الماء الشروب بصفة منتظمة و حسب البرنامج المسطر و احترامه و إعلام المواطنين عبر جميع الوسائل السمعية البصرية و شبكات التواصل الاجتماعي كذلك".

و بعدها, توجه ميهوبي الى مركز الأعوان المكلفين بالرد على انشغالات المواطنين للإستماع اليهم, أين أسدى تعليمات "للتنسيق مع المسؤولين في المديرية العامة لسيال للسماح للإدارة التقنية متابعة شكاوى المواطنين".

و في الاخير, ختم الوزير زيارته بالتوجه الى محطة تحلية مياه البحر الحامة رفقة وزير الطاقة و والي العاصمة أين استمعوا لشروحات وافية من طرف التقنيين مسيري المحطة و "حثهم كذلك على السهر و العمل على انتاج المياه لتوفيرها للمواطنين و اجتناب الانقطاعات او التذبذبات", حسب الوزارة.

يذكر ان ميهوبي, كان قد قرر امس الجمعة, توقيف مديري الانتاج و التوزيع لشركة "سيال" و تكليف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة الوالي, و ذلك على اثر التذبذبات التي عرفتها بعض أحياء العاصمة, حسب بيان للوزارة.

و جاء في البيان الصادر امس: "تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض أحياء الجزائر العاصمة, قرر وزير الموارد المائية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال و قرر تكليف السيد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة السيد والي ولاية الجزائر".