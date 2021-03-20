الاصابات بكورونا في أفريقيا تجاوزت 4 مليون حالة

قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للإتحاد الإفريقي، إن حالات الإصابة بكوفيد -19 في أفريقيا وصلت إلى 4076147 حتى هذا الجمعة.

وذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، أن عدد الوفيات جراء الوباء بلغ 108998 بينما تعافى 3660028 مريضا في جميع أنحاء القارة من المرض.

وأبلغت جنوب أفريقيا عن 51724 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهي الحصيلة الأعلى بين الدول الأفريقية، تليها مصر بـ11472 وفاة، والمغرب بـ8748، بحسب الوكالة الصحية.

وتعتبر منطقة الجنوب الأفريقي الأكثر تضررا من حيث الحالات المؤكدة، تليها منطقتا الشمال الأفريقي والشرق الأفريقي.