اتحاد الجزائر يفوز على شبيبة سكيكدة برباعية مقابل هدف يتيم

فاز فريق اتحاد الجزائر على ضيفه شبيبة سكيكدة بنتيجة (4-1) فيما انتهى الشوط الأول بنتيجة (2-1)، اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة)، ضمن لقاء مقدم عن الجولة الـ19 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وسجل رباعية "سوسطارة" كل من البوركينابي حامد بيليم (7) وبلقاسمي (34 ض.ج و 62) وبن خليفة (90+1)، أما الهدف الوحيد لابناء "روسيكادا" فقد وقعه المهاجم مرزوقي (12 ض ج).

وعلى إثر هذه النتيجة، يلتحق الاتحاد بشبيبة القبائل مؤقتا في الصف السابق بمجموع 27 نقطة، فيما تبقى الشبيبة السكيكدية في المركز 19 وما قبل الأخير بثماني نقاط فقط، علما أن للفريقين مقابلتين ناقصتين .

وتتواصل هذه الجولة بإجراء بقية اللقاءات هذا الأحد وذلك ابتداء من (00ر15).

الأحد 21 مارس (00ر15): اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد

جمعية عين مليلة - شبيبة الساورة

أولمبي المدية - أهلي برج بوعريريج

سريع غليزان - أولمبي الشلف

نجم مقرة - مولودية وهران

وفاق سطيف - وداد تلمسان

شبيبة القبائل - نادي بارادو

شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس

نصر حسين داي - مولودية الجزائر .

المصدر : وأج