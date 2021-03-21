طوبة وزروقي وخاسف جديد الخضر ضدّ زامبيا وبوتسوانا

ضمّت قائمة منتخب الجزائر لكرة القدم تحسبًا لمباراتي زامبيا وبوتسوانا ، 3 أسماء جديدة، ويتعلق الأمر بكل المدافعين أحمد طوبة (فالفيك الهولندي) ونوفل خاسف (تونديلا البرتغالي)، والمتوسط رامز العربي زروقي (توانتي الهولندي).

استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الأحد، 28 لاعبًا للتربص الذي سيفتتح هذا الاثنين بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، على أهبة مواجهتي زامبيا (الخميس 25 مارس الجاري بلوزاكا) وبوتسوانا (29 مارس الجاري بالجزائر) لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022،

وشهدت القائمة تواجد كوادر المنتخب أمثال رايس وهاب مبولحي وجمال بن العمري ورياض محرز وإسلام سليماني وسفيان فغولي، بينما عاد هلال العربي سوداني وأسامة درفلو ومهدي زفان ورشيد غزال إلى الخضر بعد غياب استمرّ لسنتين بالنسبة للأول والثاني والثالث و3 سنوات للثاني.

وعرفت القائمة غياب المدافع يوسف عطال وأندي حطاب ديلور بسبب إصابتيهما مؤخرًا، فيما لم يتم استدعاء المدافع محمد رضا حلايمية بسبب نقص المنافسة مع ناديه "بيرشوت" البلجيكي.