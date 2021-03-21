أمطار رعدية مصحوبة ببرد في 17 ولاية بدءً من مساء الأحد

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هذا الأحد، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة ببرد في 17 ولاية بوسط وشرق البلاد بدءً من مساء اليوم.

استنادًا إلى نشرية جوية خاصة، فإنّ الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي: بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وشمال ولاية سطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس.

وتمتدّ صلاحية النشرية من مساء اليوم الأحد (18.00 سا) إلى السادسة من مساء هذا الاثنين، وتقدّر كميات الأمطار المنتظرة ما بين 20 إلى 40 ميلمترًا، مع احتمال بلوغها سقف 50 ميلمترًا.

وأفيد أنّ أمطارًا رعدية ستتهاطل على سبع ولايات أخرى ما بين السادسة صباحًا والثالثة من زوال الاثنين، ويتعلق الأمر بكل من: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، بواقع سيتراوح بين 20 إلى 30 مليمترًا.