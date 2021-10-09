أمطار رعدية غزيرة السبت والأحد على عدد من ولايات شرق البلاد

ستشهد بعض ولايات شرق البلاد يومي السبت والأحد سقوط أمطار غزيرة تكون أحيانا على شكل زخات، حسبما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وذكرت النشرية التي جاءت بدرجة تحذير "برتقالية" وتمتد صلاحيتها من الساعة الرابعة من نهار اليوم السبت الى السادسة صباحا من هذا الأحد أن الولايات المعنية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة.

ويتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة والتي ستكون مصحوبة برياح قوية على شكل عواصف بالولايات المذكورة ما بين 20 و30 ميليمتر، أو تتجاوز محليا 40 ميليمتر.