تنفيذ العديد من العمليات في إطار محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال أسبوع, العديد من العمليات تندرج في إطار حماية الحدود, محاربة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية, أكدت نتائجها على "الاحترافية العالية" للقوات المسلحة في حماية البلاد, حسب ما افاد به, هذا الأربعاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه, "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس 2021, عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".

وأضاف البيان أنه, "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 20 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ9 قناطير و84 كيلوغرام, حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

في هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, خلال عمليات متفرقة, 8 تجار مخدرات وضبطت 9 قناطير و44 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم توقيف 12 تاجر مخدرات وحجز 40 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 36443 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

في سياق آخر, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت, 1203 شخصا وحجزت 7مركبات و 253 مولدا كهربائيا و83 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 52,7 طن من خليط خام الذهب والحجارة و1,470 طن من المواد الغذائية, بينما تم توقيف 24 شخصا آخر وحجز 80 بندقية صيد ومسدس آلي (1) و226794 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و23,820 طن من مادة النحاس و2241 هاتف ذكي و155001 وحدة من مادة التبغ و33120 وحدة من مختلف الألعاب النارية و7398 وحدة من مختلف المشروبات, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من تيارت وعين تموشنت و ورقلة والوادي وبسكرة وإن أمناس وسطيف وميلة والجلفة".

من جهة أخرى, "تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ9996 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار, فيما تم توقيف 363 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وجانت وتلمسان والوادي وأدرار".