قطاع التربية: تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية الوطنية، هذا الأربعاء، عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2020 -2021 بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث.

في بيان لها، أوضحت الوزارة ان اختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الخامسة من الطور الابتدائي ستكون اعتبارًا من 16 ماي المقبل، فيما ستنطلق امتحانات السنوات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة بدءً من 23 من الشهر ذاته.

وبخصوص الطور المتوسط، ستجرى الاختبارات اعتبارًا من 25 ماي بالنسبة للسنة

الرابعة متوسط و30 ماي بالنسبة للسنوات الأولى، الثانية والثالثة، أما فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، فإنّ اختبارات الفصل الثاني ستنطلق يوم 23 ماي بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي و30 من الشهر نفسه بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ثانوي.