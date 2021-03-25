غوغل يزود محرك بحثه الشهير بأدوات جديدة لتحسين قدرات التعلم عبر الإنترنت للطلبة والمعلمين

كشفت شركة غوغل google الأمريكية عملاق محركات البحث على الإنترنت عن خطتها لتزويد محرك بحثها الشهير غوغل بأدوات جديدة تهدف إلى تحسين قدرات التعلم عبر الإنترنت لكل من الطلبة والمعلمين.

وقالت الشركة - في بيان - إن "محرك بحث غوغل الشهير أصبح أداة مهمة للتعلم والتثقيف عبر الإنترنت وأنها تعمل على إضافة خمس أدوات جديدة لمحرك البحث تعتقد أنها ستفيد كلا من الطلبة والمعلمين في تحقيق أفضل استفادة من الموارد من أجل الحصول على تعليم جيد عبر الإنترنت".

وتتوفر المشروعات الجديدة التي تأتي ضمن مبادرة "تعلم" من غوغل والتي تعني بمفاهيم "ستيم" Steam ، في الوقت الحالي فقط باللغة الإنجليزية ومن المتوقع إضافة مزيد من اللغات قريبا.

وأوضح غوغل أن محرك البحث سيقدم استعراضات تعليمية وأمثلة مفيدة ومقاطع فيديو مفيدة من الإنترنت لمفاهيم "ستيم" (التي تعني اختصارا "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات") كما سيوفر لسان تصفح يدعى "تمرن على حل المسائل" يسمح للمستخدمين بالتدريب على حل المسائل الرياضية والفيزياء والكيمياء مباشرة عبر محرك البحثي إلى جانب توفير موارد للتعلم من مواقع الويب المختلفة.

كما تخطط الشركة لتوفير تكنولوجيا الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد للمستخدمين لنحو 200 من مفاهيم التشريح والأحياء والكيمياء والفيزياء إلى جانب تقديم حلول للمعادلات الرياضية البسيطة والمعقدة من أجل مساعدة الطلبة على حل واجباتهم المدرسية.

وستكون الخاصية الجديدة متوفرة على إصدارات محرك البحث المخصصة لأجهزة الحاسبات المكتبية والأجهزة المحمولة كما ستزود الخدمة بدعم تطبيق "قارئ الشاشات" وأجهزة إدخال البيانات المطورة خصيصا للمستخدمين ذوي الإعاقة الحركية.

وفي السياق كشف غوغل عن أن محرك بحثه سيحصل على خاصية تدعى "التغطية الكاملة" والتي ستتيح للمستخدمين تلقى تقرير شامل حول قصة خبرية معينة والتي ستكون مفيدة جدا في حالة الأخبار المعقدة التي تحدث باستمرار على مدار الساعة من مصادر متنوعة.