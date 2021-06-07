غوغل فوتوز تنهي سياسة مساحة التخزين غير المحدودة

قررت شركة خدمات الانترنت والتكنولوجيا غوغل فوتوز انهاء سياسة مساحة التخزين المجاني غير المحدودة للصور على خدمة غوغل فوتوز اعتبارا من الفاتح من جوان الجاري ،حيث سيتم حساب أي صور أو فيديوهات جديدة يقوم المستخدم برفعها للتخزين ضمن مساحة التخزين المجانية وقدرها 15 غيغابات التي تأتي مع كل حساب مستخدم لدى شركة غوغل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن يتم احتساب كل الصور والفيديوهات التي قام أي مستخدم برفعها قبل جوان، ضمن الحد الأقصى المساحة المجانية لحساب غوغل.

وكانت غوغل قد أعلنت عن السياسة الجديدة لأول مرة في نوفمبر الماضي، وتستهدف تشجيع الناس على الاشتراك في خدمة غوغل للتخزين مدفوعة الثمن "غوغل وان". وتعتزم خدمة جوجل وان توفير مساحة تخزين قدرها 100 غيغابايت إلى جانب خدمات أخرى مثل تخفيضات غوغل ستور مقابل دولارين شهرياً في الولايات المتحدة.

وبمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة، فإن أكثر من 80 بالمائة من مستخدمي غوغل فوتوز الحاليين سيكونون قادرين على تحزين صورهم وبياناتهم لمدة ثلاث سنوات، من خلال الـ 15 غيغابايت المجانية المتاحة لأصحاب الحسابات.

ومع اقتراب المستخدم من استعمال كامل المساحة المجانية، ستقوم غوغل بإبلاغ المستخدم بذلك سواء عبر تطبيق غوغل فوتوز أو البريد الإلكتروني.

كما يمكن تحديد المدة الزمنية المتاحة أمام المستخدم للتخزين المجاني في ضوء وتيرة تخزينه للصور والفيديوهات على حساب غوغل.

هذا و أضافت الشركة الأمريكية العملاقة أداة مجانية جديدة لمساعدة المستخدمين في إدارة مساحة التخزين المجانية الخاصة بهم.