الاتحاد الدولي للغاز يؤكد موثوقية تموينات الغاز الجزائرية نحو أوروبا

أبرز الاتحاد الدولي للغاز موثوقية تموينات الغاز الجزائرية نحو أوروبا عن طريق الشركة الوطنية سوناطراك خلال الخمسين سنة الأخيرة.

في رسالة نشرها الاتحاد الدولي للغاز عبر تويتر أوضحت الهيئة الدولية اعترافها "بخمسة عقود من موثوقية التموين بالغاز من طرف الجزائر وسوناطراك لتمكين القارة الأوروبية من ضمان التدفئة و الصناعة و الإنارة".

للتذكير فان أول وجهة للغاز الجزائري هي السوق الأوروبية, لاسيما ايطاليا (35%) واسبانيا (31%) وتركيا (4ر8%) وفرنسا (8ر7%).

وخلال سنة 2020 بلغ الانتاج التجاري من الغاز الطبيعي المميع للوطن 24 مليون متر مكعب وبلغ الحجم الاجمالي لصادرات الغاز الجزائرية خلال نفس الفترة 40 مليار متر مكعب, أي ما يعادل 7 مليار دولار من العائدات خلال السنة المنصرمة.