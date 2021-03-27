حزب "تواصل" الموريتاني يشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الصحراوية

جدد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الموريتاني، محمد محمود ولد سيدي، خلال استقباله وفدا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مساء الجمعة في نواكشوط، التأكيد على موقف الحزب الثابت والداعي لضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الصحراوية، حسبما نقل موقع "الأخبار" الموريتاني،هذا السبت .

وأوضح ذات المصدر أن رئيس حزب "تواصل" جدد - خلال استقباله مساء الجمعة وفدا صحراويا يرأسه مستشار الرئيس الصحراوي، البشير مصطفى السيد - "التأكيد على موقف الحزب الثابت من القضية الصحراوية".

وأكد رئيس "تواصل" في بيان صادر عن الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال للحزب، للوفد الصحراوي "حرصهم على كل ما يعزز الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي، القائم على الحياد الإيجابي، المعني بوجود حلول سلمية عادلة تضمن الحقوق وتحقق السلام".

كما استمع رئيس الحزب ل"عرض مفصل عن مستجدات القضية الصحراوية، وما تطرح من تحديات على المنطقة"، وما ينتظره الصحراويون "من أشقائهم وجيرانهم في موريتانيا"، والذي قدمه رئيس الوفد الصحراوي، المستشار بالرئاسة الصحراوي، البشير مصطفى السيد.

وقال الحزب الموريتاني في إيجازه أن اللقاء جرى في "أجواء أخوية" وكان فرصة "للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين الشعبين الموريتاني والصحراوي".

للإشارة يقوم الوفد صحراوي، برئاسة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بالشؤون السياسية، منذ عدة أيام ، بزيارة إلى موريتانيا، حيث يضم إلى جانب البشير مصطفى السيد ، كل من المستشار بالرئاسة المكلف بملف الجاليات والمدن المحتلة، الشيخ ماء العينين ولد الشيخ لكبير، والمستشارة بالرئاسة المكلفة بالعالم العربي، النانة لبات الرشيد، والمكلف بمهمة في الرئاسة، ماء العينين تقانة.

وحظي الوفد الصحراوي في بداية زيارته باستقبال من طرف الرئيس الموريتاني ،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي.

وكان الوفد الصحراوي قد أجرى أيضا لقاء برئيس حزب "تكتل القوى الديمقراطية" ، أحمد ولد داداه، الذي أكد على " أهمية وضرورة" زيارة الوفد الصحراوي، "لاطلاع القوى السياسية الموريتانية والشعب الموريتاني بتطورات القضية الصحراوية والتمكين من متابعتها عن كثب".

وأجرى الوفد الصحراوي في نواكشوط عدد من اللقاءات الصحفية مع وسائل إعلام موريتانية.