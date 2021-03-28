مولودية وهران: فسخ عقد المدرب بلعطوي

فسخت إدارة مولودية وهران عقد المدرب عمر بلعطوي "لأسباب صحية وعائلية"، حسبما أعلن عنه هذا الأحد النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم في بيان اعلامي.

وتمت عملية فسخ العقد خلال الاجتماع الذي ترأسه المسؤول الأول عن النادي الطيب محياوي، الذي شكر بالمناسبة المدافع الدولي الأسبق على العمل الكبير الذي قام به طيلة عمله في الطاقم الفني للفريق، كما أشير إليه.

والتحق بلعطوي بالعارضة الفنية للحمراوة خلال الصائفة المنصرمة، حيث شغل في البداية منصب المدرب المساعد للتقني الفرنسي برنار كازوني قبل أن يخلف الأخير في منصب المدرب الأول بعد مغارته الفريق في نوفمبر المنصرم.

لكن اللاعب الأسبق للمولودية عاد إلى منصبه الأصلي منذ بضعة أسابيع بعد انتداب الإدارة للمدرب خير الدين مضوي.

من جهة أخرى، باشرت إدارة النادي اتصالاتها مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف تشكيلتها خلال فترة التحويلات التي انطلقت يوم الاثنين المنصرم وتستمر إلى غاية 11 أفريل المقبل.

ويدخل في هذا السياق إعلان اللاعب عبد الصمد بونوة توصله إلى اتفاق مع الرئيس محياوي للانضمام إلى تشكيلة ''الباهية'' خلال قادم الأيام.

لكن اتمام هذه الصفقة مرهون بقدرة إدارة المولودية على تسديد ديونها تجاه لاعبين ومدربين سابقين في الفريق اشتكوها لدى لجنة المنازعات التي قررت منع النادي من الانتدابات إلى غاية تسوية ديونه تجاه مستحقيها.

وفضلا عن اللاعب بونوة، الذي ينشط في وسط الميدان، أبدى المدرب مضوي رغبته في استقدام لاعبين اثنين آخرين خلال ''المركاتو'' الحالي.

بالمقابل، ينوي تسريح خمسة لاعبين لم يقتنع بمردودهم، وفي مقدمتهم اللاعبين وليد درارجة وهشام نقاش، القادمين من مولودية الجزائر في الصائفة المنصرمة، غير أن المسيرين يجدون صعوبة كبيرة للتوصل معهما إلى اتفاق يقضي بفسخ عقديهما بالتراضي، وفق ما علم من النادي.

يذكر أن المولودية أنهت مرحلة الذهاب في المرتبة الأولى رفقة شباب الساورة ووفاق سطيف ب33 نقطة لكل منهم، ولكن الأخيرين يحوزان على التوالي على مباراة وثلاث مباريات متأخرة.