وزارة الثقافة تنفي منع عرض مسرحي وتوقف مسير دار الثقافة بالشلف تحفظيا

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الاحد في بيان لها أنه تم توقيف مسير دار الثقافة لولاية الشلف تحفظيا و فتح تحقيق في "منع"عرض مسرحي كان مبرمجذا في دار الثقافة للولاية.

ونفت الوزارة "الأنباء المغلوطة" المنسوبة اليها بخصوص "منع" العرض، مؤكدة للرأي العام أنه "ليس من تقاليدها أن تتدخل في برمجة العروض المسرحية في المؤسسات التابعة لها".

و كان قد الغي العرض الشرفي لمسرحية " طفي الضو" للجمعية الثقافية الولائية "غيث السهام" الذي كان مبرمجا في دار الثقافة أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.

