﻿ البوليساريو تحذر من "الوضع المأساوي والخطير" لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة

دعت ممثلة جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أميمة محمود عبد السلام، الى تدخل عاجل وحاسم من المنتظم الدولي وهيئاته الحقوقية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم.

وفي معرض تقيمها لأشغال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان، أوضحت السيدة أميمة محمود عبد السلام، في تصريح اليوم الأحد لموقع "الصحراء الغربية 24? أنه على مدار المداولات كانت القضية الصحراوية حاضرة من خلال المداخلات سواء على مستوى الدول أو تلك المنظمات ال276 الداعمة للقضية الصحراوية.

وأضافت المسؤولة الصحراوية، أن كل المداخلات "شددت على ضرورة رفع الحصار المضروب على الأرض المحتلة من الصحراء الغربية وحماية الصحراويين من بطش الإحتلال المغربي، و إطلاق سراح المعتقلين و وقف نهب الثروات".

وأشارت ممثلة جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى إجماع المتدخلين على حتمية "إتخاذ المنظمات الدولية إجراءات عاجلة ضد هذه الخروقات المغربية، إمتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وذكرت السيدة أميمة عبد السلام، ب"المواقف القوية" لتلك الدول التي أدانت ممارسات الإحتلال المغربي القمعي بالشق المحتل من الصحراء الغربية، و دعواتها ضرورة تواجد آلية مراقبة لحقوق الإنسان وتفعيل برنامج البعثات التقنية الذي من شأنه أن يشكل للمجموعة الدولية صورة غير مغلوطة عن حقائق الوضع بالصحراء الغربية.(وأج)