رئيس الجمهورية يرقي العشر مقاطعات إدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات

قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ويتعلق الأمر بولايات: تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة.

وفي هذا الإطار، عين السيد رئيس الجمهورية السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على رأس هذه الولايات :

يوسف بشلاوي: واليا لتيميمون

عثمان عبد العزيز: واليا لبرج باجي مختار

عيسى عزيز بوراس: واليا لأولاد جلال

ساعد شنوف: واليا لبني عباس

إبراهيم غميرد: واليا لإن صالح

مهدي بوشارب: واليا لإن قزام

ناصر سبع: واليا لتقرت

بن عبد الله شايب الدور: واليا لجانت

عيسى عيسات: واليا للمغير

بوبكر لنصاري: واليا للمنيعة.

كما تم تعيين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه، بصفتهم أمناء عامين بالولايات المذكورة سالفا :

عبد الكريم لعموري : أمينا عاما لولاية تيميمون

محمد لنصاري: أمينا عاما لولاية برج باجي مختار

عبد الفتاح بن قرقورة : أمينا عاما لولاية أولاد جلال

محمد شلف: أمينا عاما لولاية بني عباس

جيلالي يحمي: أمينا عاما لولاية إن صالح

ربيع نقيب: أمينا عاما لولاية إن قزام

قاسي عمران: أمينا عاما لولاية تقرت

عبد العزيز جوادي: أمينا عاما لولاية جانت

كمال حاجي: أمينا عاما لولاية المغير

نور الدين رفسة: أمينا عاما لولاية المنيعة.