وزير الفلاحة يؤكد ضمان وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، هذا الاثنين انه سيتم استحداث اكثر من 300 نقطة بيع على مستوى الدواوين التابعة للقطاع، من أجل ضمان وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان المقبل.

و أوضح حمداني في تدخل له على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، أن "الدواوين المهنية للقطاع و مصالح وزارة الفلاحة قد شرعت في الإجراءات لفتح 300 نقطة بيع على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، و ذلك من أجل ضمان توزيع المنتجات الفلاحية (خضر و فواكه و لحوم و منتجات غذائية".

و أضاف الوزير أنه تم اتخاذ مبادرات من أجل السماح بالتسويق المباشر "بدون وسيط" للفواكه و الخضر، بين المنتجين (الفلاحين) و المستهلكين، معبرا عن ارتياحه للجهود المبذولة من أجل ضمان أفضل تموين للمواد ذات الاستهلاك الواسع.

أما بخصوص الأسعار، سيما منها اللحوم البيضاء و البطاطا، فقد أوضح السيد حمداني أن الارتفاع المسجل منذ أسابيع راجع إلى عدة عوامل، كالمضاربة و نشر الشائعات المغلوطة حول احتمال حدوث ندرة، و أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات المستوردة منذ شهر يناير الأخير.

كما أكد الوزير "أننا سجلنا استقرارا منذ أكثر من أسبوع و حتى انخفاض لأسعار المنتجات الفلاحية و اللحوم البيضاء في مختلف أسواق البلاد، و ذلك راجع إلى الجهود التي بذلتها مختلف مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة، كما ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تحول دون وفرة بعض المواد على مدار السنة".

و طمأن حمداني في الأخير، بضمان تموين الأسواق بفضل التنظيم المقترح، مستبعدا حدوث أي ندرة.