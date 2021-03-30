تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021: الجزائر تفوز على بوتسوانا (5-0)

تفوق المنتخب الجزائري لكرة القدم على ضيفه البوتسواني بنتيجة ثقيلة (5-0) الشوط الأول (1-0)، سهرة اليوم الاثنين بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون و المؤجلة إلى 2022.

وسجل أهداف "الخضر" كل من عيسى ماندي (د 24)، سفيان فغولي (د 57)، رياض محرز من ركلة جزاء (د 63)، بغداد بونجاح (د 72)، و فريد بولحية (د 87).

وفي اللقاء الثاني لهذه المجموعة، انتصرت زامبيا في ملعب زيمبابوي بواقع (2-0)، بفضل ثنائية داكا (د 22 و د 90+2).

وبهذا ينهي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، الحملة التصفوية في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، متبوعا بمنتخب زيمبابوي (8 نقاط)، ثم زامبيا (7 نقاط)، فيما تذيل المنتخب البوتسواني بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، جدول الترتيب (4 نقاط).

وكان الفريق الوطني قد ضمن تأهله إلى العرس القاري منذ الجولة الرابعة، ويرافقه منتخب زيمبابوي الذي فاز على بوتسوانا (1-0)، خلال الجولة الخامسة.