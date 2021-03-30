محكمة عزازقة: توقيف 5 أشخاص أرادوا القيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بتيزي وزو وبجاية

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى خمسة أشخاص قاموا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لنيابة الجمهورية لمحكمة عزازقة.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة عزازقة تطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات قضية حيازة أسلحة حربية ومتفجرات بغرض استعمالها في أعمال إرهابية".

وأبرز البيان أن "وقائع القضية تعود لتاريخ منتصف شهر مارس 2021 واثر ورود معلومات إلى عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى مفادها وجود مخطط للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك وذلك وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية بتفجير مركبتين".

ويواصل البيان أنه "استغلالا لهذه المعلومات تم فتح تحقيق معمق في الوقائع أين خلص إلى تحديد هوية خمسة (5) أشخاص الذين قاموا بالتخطيط للقيام بهذه العمليات الإرهابية، وهم أشخاص ينحدرون من ولايتي البويرة وتيزي وزو ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ح.ن.) (ر.ك.) (م.ف.)، (م.ح) و(م.ش)، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و51 سنة".

"وتم حجز أسلحة حربية من نوع بندقية مضخية من نوع سكوربيون ورشاش كلاشنكوف ومسدس وذخيرة ومركبيتين، الأولى من نوع سامبول والثانية من نوع 305 وأجهزة إلكترونية مختلفة"، حسب ذات البيان.

وبعد استكمال التحريات --يضيف المصدر -- "تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتنا بتاريخ يوم الإثنين 29 مارس 2021، وبعد استجوابهم من طرف السيد وكيل الجمهورية أحال القضية على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن جنايات موصوفة بأنها أعمال إرهابية، وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمر إيداع ضد المتهم (ر.ك.) وأوامر الوضع تحت الرقابة القضائية ضد بقية المتهمين".