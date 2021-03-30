استغلال منجم الحديد غار جبيلات: التوقيع على مذكرة تفاهم بين "فيرال" وائتلاف شركات صينية

تم هذا الثلاثاء بالجزائر التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" وائتلاف شركات صينية من أجل استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (ولاية تندوف).

وتمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور وزير القطاع، محمد عرقاب، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ليانهي.

وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع الائتلاف الصيني المشكل من مؤسسات "سي دابليو اي" "ام سي سي" و"هايداي سولار"، القيام بالدراسات والاعمال التي سيجريها الطرفان بغرض اطلاق مشروع تطوير رواسب خام الحديد في غار جبيلات.