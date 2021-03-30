الاتصال و الفعل الثقافي محور لقاء بالجزائر العاصمة الجزائر

30/03/2021 - 21:13

 نشط الاساتذة الجامعيون احمد حمدي و عاشور فني و فيصل صحبي لقاء حول "الثقافة و الاتصال" و سبل اعطاء رؤية اكبر للفعل الثقافي بتنوع برامجه.

و عقد اللقاء في اطار "منتدى قصر الثقافة" و هو سلسلة من الندوات و النقاشات التفاعلية حول اهمية الحوار الثقافي على جميع مستويات المجتمع.

و سمحت الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة و الفنون و احتضنها قصر الثقافة مفدي زكريا بالتطرق الى مفاهيم الثقافة و الاتصال و ضرورة العمل على خلق مناخ للثقافة.

و ذكر استاذ اقتصاد الاتصال بجامعة الجزائر 3, عاشور فني وجود ثقافات قطاعات خاصة (جمعيات و مؤسسات) الى جانب الثقافات المهيمنة على غرار الموسيقى و المسرح و الادب و السينما, مؤكدا تأثير الأقطاب الثقافية التي تولدت عن مختلف شبكات الاتصال للقوى العالمية التي فرضت نماذجها الثقافية و عرفت ثمانينات القرن الماضي "اقطابا ثقافية جديدة" متمثلة في كوريا و اليابان و البرازيل على سبيل المثال, يضيف المتحدث, مشيرا الى ان المنتوج الثقافي لم يعد في ايدي مجموعات الضغط الكبرى و انما في ايدي الافراد البسيطين الذي يستطيعون "انتاج محتوى" بسهولة و الذين يحظون بمتابعة عل المستوى العالمي لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اضفت "الديموقراطية في الثقافة".

من جهته ذكر الاستاذ احمد حمدي بأهمية "الاتصال الثقافي" و ضرورة "خلق مناخ" ملائم له على المستوى الجواري و التكفل "بفعالية" بتسيير "ترقية و نشر المشاريع الثقافية".

أما الاستاذ المحاضر في علوم الاتصال, فيصل صحبي فقد أشار الى ترابط مفهومي "الثقافة" و "الاتصال" مستشهدا في ذلك بالفيلسوف الايطالي امبرتو ايكو (1932-2016) الذي يعرف السيميائية على انها "دراسة الفعل الثقافي و هو عملية تواصلية".

و ابرز صحبي "الغموض الذي يكتنف المفاهيم" في فهم ما يمكنه ان يكون "الثقافة" و "غياب البعد الثقافي" في الفعل الاتصالي, مشددا على "استحالة فرض عروض ثقافية خاصة".

كما دعا بذات المناسبة الى العمل على "توفير الظروف السياسية المناسبة لاتصال ثقافي انسب".

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