النيجر: إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة

سمع إطلاق نار كثيف شمل استخدام "أسلحة ثقيلة" ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, قرب مقر الرئاسة في عاصمة النيجر نيامي, حسبما أوردت مصادر إعلامية محلية.

ونقلت ذات المصادر عن شاهد من حي "بلاتو" في العاصمة نيامي حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها أنه "حوالي الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي سمع إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل أن يتوقف, ثم تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا".

وقال شاهد آخر إن "إطلاق النار استمر حوالي 20 دقيقة", وقال آخر إن "إطلاق النيران كان كثيفا".

وبحسب صحيفة "اكتونيغر" الإلكترونية فإن "إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سمع حوالي الساعة الثالثة فجرا قرب مقر الرئاسة والأحياء الأخرى في وسط المدينة, لكن الهدوء عاد حوالي الساعة الرابعة صباحا".