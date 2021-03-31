بوقدوم يؤكد دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية

أكد وزير الشؤون الخارجية , صبري بوقدوم, خلال محادثات هاتفية مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية, السيدة نجلاء المنقوش, دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

وكتب بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر هذا الثلاثاء: "التأكيد على دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية, شكل محور المحادثة الهاتفية التي جمعتني اليوم بنظيرتي الليبية نجلاء المنقوش, فضلا عن عزمنا المشترك على بعث ديناميكية أكبر في التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات".

وتقود حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم .

وحددت الحكومة الليبية الجديدة 12 هدفا خلال المرحلة الانتقالية من بينها "نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي, خروج المرتزقة والقوات الاجنبية من ليبيا, تأمين الحدود, تحسين الحياة اليومية لليبيين و تحقيق مصالحة وطنية".