الجزائر تندد "بشدة"محاولة الانقلاب بالنيجر

أدانت الجزائر بشدة بمحاولة الانقلاب المسجلة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بالنيجر، داعية إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري، حسب بيان اليوم الأربعاء لوزارة الشؤون الخارجية.

وكتبت الوزارة في بيان لها :"تدين الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الذي وقع ليلة 30 إلى 31 مارس 2021 بجمهورية النيجر، وتدعو إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري، طبقا للمبدأ الأساسي للاتحاد الافريقي في هذا الشأن".

وخلصت الوزارة إلى أن "الجزائر تجدد دعمها التام في الحفاظ على استقرار ورفاه الشعب النيجري الشقيق الذي تقيم معه علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون والتضامن وحسن الجوار".

وأكدت الحكومة النيجرية، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت محاولة انقلاب في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، منددة بعمل جبان وفاشل يسعى إلى المساس بالديمقراطية ودولة القانون.

ووقعت هذه المحاولة عشية تنصيب الرئيس الجديد المنتخب محمد بازوم المرتقب يوم الجمعة بنيامي.