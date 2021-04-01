تأسيس مجموعة برلمانية في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي

أعلن عن تأسيس مجموعة برلمانية جديدة في البرلمان الجهوي لمنطقة إميليا رومانيا, شمال ايطاليا , وذلك في إطار الجهود المبذولة من ممثلية جبهة البوليساريو والمتضامنين من أجل زيادة الوعي بالقضية الصحراوية ونضال شعبها المشروع داخل المؤسسات والمجتمع الإيطالي, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وتضم المجموعة المشتركة, التي ترأسها السيدة إيما بيتيتي, 16 عضوا من مختلف الأحزاب المشكلة في برلمان منطقة إميليا رومانيا, حيث ستساهم بشكل كبير في جعل القضية الصحراوية والتطورات التي تشهدها من ضمن أولويات هذه المؤسسة التشريعية والمصادقة على قرارات وتوصيات للحكومة الإيطالية للمساهمة في لعب دور إيجابي نحو إيجاد حل للقضية الصحراوية.

وقالت ممثلة البوليساريو بإيطاليا, فاطمة محفوظ, أن تأسيس هذه المجموعة البرلمانية "يعكس الوعي السياسي للمؤسسات الإيطالية واستقلالية الهيئات البرلمانية في قراراتها ومواقفها تجاه مختلف القضايا العادلة".

كما تعد "التزام صريح وواضح من ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية تجاه القانون الدولي من جهة والنضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير من جهة أخرى", تضيف السيدة محفوظ.

وفي تقريرها عن الموضوع , ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن المجموعة البرلمانية في هذا الظرف, يعد أيضا تجديدا للالتزام من قبل هذه المنطقة تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, في انتظار الاستفتاء الذي جرى الاتفاق عليه بعد 16 سنة من الحرب مع نظام الاحتلال المغربي والتي استؤنفت مجددا منتصف نوفمبر من العام الماضي بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 بعدوانه على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات .