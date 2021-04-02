رابطة الأبطال الإفريقية: شباب بلوزداد ينعش حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي

أنعش فريق شباب بلوزداد، من حظوظه في الظفر بتأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، بفضل الفوز الذي حققه يوم الجمعة أمام ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بثنائية دون رد لحساب الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.

وحمل فوز شباب بلوزداد الذي واجه خصمه بأرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، توقيع الثنائي أمير سعيود في الدقيقة 83، وبشو يوسف في الدقيقة 86.

وبفضل هذا الإنجاز رفع "أبناء لعقيبة" رصيدهم إلى 6 نقاط في المرتبة الثانية، خلف المتصدر صان داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل مسبقا للدور ربع النهائي.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، خيم التعادل السلبي 0-0 على المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة التي جمعت الهلال السوداني وضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بأم درمان، في إطار الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية. وفشل الفريقان، في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة، ويتعادل الهلال للمرة الثالثة على ملعبه.

وعلى ضوء هاتين النتيجتين، ارتقى شباب بلوزداد إلى الصف الثاني في جدول الترتيب العام للمجموع الثانية برصيد 6 نقاط، خلف ماميلودي صان داونز، الذي تأهل مسبقا للدور ربع النهائي، إثر تدعيم مركزه الريادي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الهلال السوداني عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل تي بي مازمبي الكونغولي، ترتيب المجموعة الخامسة برصيد بنقطتين.