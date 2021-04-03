بوقدوم :"يتم حاليا بحث جميع المعاهدات التي وقعتها الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي لها "

كشف وزير الخارجية صبري بوقدوم هذا السبت، أنه يتم حاليا بحث جميع المعاهدات التي وقعتها الجزائر قبل احتلال فرنسا لها عام 1830، و من بينها عشرات الاتفاقيات تمت بين البلدين.

و شدد بوقدوم على هامش إفتتاح أشغال المنتدى الثقافي الاقتصادي، على ضرورة أن تكون "الثقافة في خدمة التاريخ الجزائري وخصوصا السابق لعام 1962" موضحا أن علاقات الجزائر مع فرنسا "أقدم من عام 1962".

و دعا صبري بوقدوم إلى ضرورة أن تكون الثقافة "في خدمة التاريخ و الهوية الجزائرية والتعريف بهما".

وأضاف بوقدوم أن تاريخ الجزائر "أقدم مما يظنه البعض" ضاربا المثل بموقع عين بوشريط الأثري بسطيف الذي يعتبر ثاني أقدم موقع للتواجد البشري في العالم.