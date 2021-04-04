﻿الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة : "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد 4 أفريل 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص لمتابعة التحضير للانتخابات التشريعية، وعملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم، إلى جانب عدد من العروض حول مشاريع حيوية، تخص قطاعي الأشغال العمومية والنقل".