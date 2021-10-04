الرئيس تبون يأمر باستكمال تفعيل المشاريع المنجمية قبل نهاية السنة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، بالإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع "غار جبيلات" للحديد و"بلاد الحدبة" للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى، قبل نهاية السنة الجارية.

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ تبون لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء وجّه لتفعيل تدابير استعجالية بغرض إنعاش النشاط المنجمي، بإنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية بولاية بشار لتزويد مشاريع الربط بالسكك الحديدية المتعلقة باستغلال منجم "غار جبيلات" وغيره من المشاريع المستقبلية.

وطلب رئيس الجمهورية تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة عبر النطاق البحري للجزائر، ورفع مردودية الاسترجاع من آبار النفط المستغلة إلى 35 من المئة.

وفي توجيهاته الخاصة بهذا القطاع، دعا الرئيس إلى الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين يملكون خبرات في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.